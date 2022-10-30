Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0: обзор матча и результат игры 30.10.2022

Манкунианцы должны благодарить Давида Де Хеа за несколько невероятных сейвов в концовке матча.

В воскресенье, 30 октября, на Олд Траффорд состоялась игра 14-го тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом. Хозяева поля праздновали тяжелую победу со счетом 1:0.

Единственный гол встречи состоялся под конец первой половины, когда Кристиан Эриксен сделал навес точно на Маркуса Рэшфорда, который ударом головой пробил Лукаша Фабьянски.

Во втором тайме "молотобойцы" имели хорошие шансы сравнять счет. Особенно напряженными получились последние минуты поединка, когда в игру раз за разом вступал Давид Де Хеа.

Именно благодаря испанцу "красные дьяволы" завоевали три очка, которые позволили им подняться на пятое место в таблице, обойдя Челси. Теперь у команды Эрика тен Хага 23 очка. Вест Хэм занимает 13-е место с 14-ю баллами.

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Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 14-го тура АПЛ

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 16 - 13

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 12 - 10

Атаки: 101 - 105

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0

Гол: Рэшфорд, 38.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен (Фред, 79), Эланга (МакТоминей, 61), Фернандеш, Рэшфорд - Роналду.

Вест Хэм: Фабьянски (Ареоля, 46) - Керер, Доусон, Зума, Крессуэлл - Соучек, Райс, Боуэн, Даунс (Форналс, 77), Бенрахма - Скамакка (Антонио, 57).

Предупреждения: Фернандеш - Скамакка, Соучек, Керер.