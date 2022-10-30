iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0: обзор матча и результат игры 30.10.2022

Манкунианцы должны благодарить Давида Де Хеа за несколько невероятных сейвов в концовке матча.
Сегодня, 20:26
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 30 октября, на Олд Траффорд состоялась игра 14-го тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом. Хозяева поля праздновали тяжелую победу со счетом 1:0.

Единственный гол встречи состоялся под конец первой половины, когда Кристиан Эриксен сделал навес точно на Маркуса Рэшфорда, который ударом головой пробил Лукаша Фабьянски.

Во втором тайме "молотобойцы" имели хорошие шансы сравнять счет. Особенно напряженными получились последние минуты поединка, когда в игру раз за разом вступал Давид Де Хеа.

Именно благодаря испанцу "красные дьяволы" завоевали три очка, которые позволили им подняться на пятое место в таблице, обойдя Челси. Теперь у команды Эрика тен Хага 23 очка. Вест Хэм занимает 13-е место с 14-ю баллами.

Читай также: Арсенал поиздевался над Ноттингем Форестом, забив пять безответных мячей

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 14-го тура АПЛ

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 16 - 13
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 12 - 10
Атаки: 101 - 105

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Гол: Рэшфорд, 38.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен (Фред, 79), Эланга (МакТоминей, 61), Фернандеш, Рэшфорд - Роналду.

Вест Хэм: Фабьянски (Ареоля, 46) - Керер, Доусон, Зума, Крессуэлл - Соучек, Райс, Боуэн, Даунс (Форналс, 77), Бенрахма - Скамакка (Антонио, 57).

Предупреждения: Фернандеш - Скамакка, Соучек, Керер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Вест Хэм АПЛ
0 0 0

Статьи по теме

Арсенал поиздевался над Ноттингем Форестом, забив пять безответных мячей Арсенал поиздевался над Ноттингем Форестом, забив пять безответных мячей
Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии
Клопп оценил шансы Ливерпуля на попадание в топ-4 АПЛ Клопп оценил шансы Ливерпуля на попадание в топ-4 АПЛ
Фаулер: Уход Роналду из Манчестер Юнайтед – лучший вариант для всех Фаулер: Уход Роналду из Манчестер Юнайтед – лучший вариант для всех
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя
Ломаченко - Ортис: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина вернулась в ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов
просмотров

Последние новости

Формула 120:53
Хэмилтон: Я не в отношениях, болид - мой ребенок
Европа20:40
Тренер Брюгге объяснил, почему не включил Яремчука в заявку на матч чемпионата Бельгии
Европа20:26
Манчестер Юнайтед одержал минимальную победу над Вест Хэмом
НБА19:58
Голден Стэйт впервые стал самой дорогой франшизой НБА
Бокс19:48
"Всем мир": Ломаченко лаконично прокомментировал победу над Ортисом
Европа19:34
Реал в концовке матча упустил победу над Жироной
Украина19:04
Дубль Буяльского позволил Динамо победить Кривбасс
Бокс18:59
"Уже не тот": Стивенсон раскритиковал Ломаченко после победы над Ортисом
НБА18:41
"Я сделал что-то запрещенное?": Ирвинг не стал извиняться за продвижение антисемитского фильма
Бокс18:15
"Фантастическая битва": Арум готов организовать бой Ломаченко с Хэйни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK