Арсенал - Ноттингем Форест 5:0: обзор матча и результат игры 30.10.2022

В воскресенье, 30 октября, на Эмирейтс состоялся матч 14-го тура АПЛ, в котором Арсенал уничтожил Ноттингем Форест со счетом 5:0.

Уже на старте поединка Габриэль Мартинелли вывел хозяев поля вперед, однако следующий гол состоялся только во втором тайме. А до этого в середине первого тайма травму получил Букайо Сака. Вместо него вышел Рисс Нельсон.

Именно 22-летний англичанин сразу после перерыва в течение трех минут оформил дубль. Спустя всего пять минут разгром дополнил Томас Парти. Окончательный счет матча установил Мартин Эдегор, которому ассистировал Габриэль Жезус - бразилец оформил два ассиста за игру.

Команда Микеля Артеты вернулась на вершину таблицы чемпионата Англии, продолжая держать 2-очковый отрыв от Манчестер Сити. "Лесники" в свою очередь остаются худшей командой АПЛ с 9 очками в активе.

Статистика матча Арсенал - Ноттингем Форест 14-го тура АПЛ

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 24 - 5

Удары в створ: 10 - 2

Фолы: 9 - 8

Атаки: 121 - 60

Арсенал - Ноттингем Форест 5:0

Голы: Мартинелли, 5, Нельсон, 49, 52, Парти, 57, Эдегор, 78.

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Салиба (Тирни, 76), Габриэль, Томиясу (Виейра, 63) - Эдегор, Парти, Джака (Нкетия, 75) - Сака (Нельсон, 27), Жезус, Мартинелли (Седрик, 63).

Ноттингем Форест: Хендерсон - Орье, Кук, МакКенна, Лоди (Уоррелл, 64) - Йейтс, Фройлер, Куяте (О'Брайен, 81) - Гиббс-Уайт (Джонсон, 56), Авонии (Уильямс, 64), Лингард (Деннис, 56).

Предупреждение: Гиббс-Уайт.