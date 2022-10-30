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Тен Хаг - о Де Хеа: От матча к матчу он прогрессирует, я им очень доволен

Нидерландский специалист доволен испанским вратарем, который является неотъемлемой частью команды.
Сегодня, 22:07
Эрик тен Хаг и Давид Де Хеа / Getty Images
Эрик тен Хаг и Давид Де Хеа / Getty Images
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Манчестер Юнайтед обыграл Вест Хэм в тяжелом поединке 14-го тура АПЛ со счетом 1:0. Единственный гол матча на свой счет записал Маркус Рэшфорд. Но эта победа не состоялась бы без невероятной игры Давида Де Хеа.

После матча главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг отметил прогресс 31-летнего испанца, который не попал даже в расширенную заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.

"У каждого свое мнение и своя философия", — цитирует тен Хага Manchester Evening News. "Для меня первая задача для вратаря — это защищать ворота, убедиться, что вы не пропускаете голы, и в этом компоненте он великолепен".

"И при игре ногами, на мой взгляд, у него тоже есть способности. В этом сезоне в этом компоненте он прогрессирует от матча к матчу. Это касается не только вратаря, но и того, кто впереди: как вы даете вратарю возможности делать пасы. Потому что, когда игроки не дают пространство или находятся в неправильных позициях, у него нет вариантов для передачи".

"Но я убежден, что он может это делать, и я думаю, что игры доказывают это. Я думаю, что он будет улучшаться от игры к игре в этой части".

В конце сезона у Де Хеа истекает срок контракта с Юнайтед, и у клуба есть возможность продлить его еще на один год. Ранее в этом месяце Тен Хаг пояснил, что решение, вероятно, будет принято после того, как сезон будет остановлен из-за чемпионата мира в ноябре.

"Я действительно доволен Давидом. Он отличный вратарь, ему всего 31 год, он в хорошей форме, он может прогрессировать еще больше. Он уже хорошо повлиял на Манчестер Юнайтед, и я думаю, что он будет это делать и в будущем".

После победы над Вест Хэмом "красные дьяволы" вернулись в ТОП-5 чемпионата Англии, набрав 23 очка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Давид Де Хеа Эрик тен Хаг
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