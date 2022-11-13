Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2: обзор матча и результат игры 13.11.2022

Подопечные Эрика тен Хага в добавленное время вырвали три очка.

В воскресенье, 13 ноября, в рамках 16-го тура АПЛ состоялся матч между Фулхэмом и Манчестер Юнайтед. Встреча завершилась трудной победой "красных дьяволов" со счетом 2:1.

На 14-й минуте Кристиан Эриксен отметился дебютным голом в футболке Юнайтед. Датчанин на дальней штанге замкнул неточный удар Бруно Фернандеша.

Однако после перерыва экс-манкунианец Дэниэл Джеймс сравнял счет спустя всего две минуты после своего появления на поле.

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Все шло к тому, что команды закончат матч вничью, но Алехандро Гарначо уже в добавленное ко второму тайму время позволил Эриксену записать на свой счет еще и ассист, вырвав для своей команды победу.

Команда Эрика тен Хага идет пятой с 26-ю очками после 14-ти сыгранных туров. Фулхэм занимает девятое место, заработав 19 очков после 15-ти туров.

Статистика матча Фулхэм - Манчестер Юнайтед 16-го тура АПЛ

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 14 - 14

Удары в створ: 7 - 9

Фолы: 9 - 10

Атаки: 117 - 70

Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Джеймс, 61 - Эриксен, 14, Гарначо, 90+3.

Фулхэм: Лено - Рид, Диоп, Рим, Робинсон - Пальинья, Кейрни (Онома, 90+2), Уилсон (Джеймс, 59), Перейра, Виллиан - Карлос Винисиус.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Маласия, Линделеф, Мартинес, Шоу - Каземиро, Эриксен, Эланга (МакТоминей, 56), Фернандеш, Рэшфорд - Марсьяль (Гарначо, 73).

Предупреждения: Рид - Гарначо.