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Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда

Футболист насыпал соль на рану "горожан", скопировав празднование норвежца, добив это новинкой от Криштиану.
Сегодня, 19:33
Мэнни Норкетт / talkSPORT
Мэнни Норкетт / talkSPORT

В субботу, 12 ноября, состоялось юношеское манчестерское дерби Сити и Юнайтед. "Красные дьяволы" U-18 в меньшинстве одержали волевую победу со счетом 3:2.

Особенно выделяется второй гол Юнайтед. Но выделяется не какой-то особенной красотой, а стилем празднования.

Как сообщает talkSPORT, 18-летний нападающий Мэнни Норкетт решил использовать сразу два празднования: сначала он спародировал форварда "горожан" Эрлинга Холанда, а затем вспомнил, за какую команду он играет, после чего исполнил новое празднование Криштиану Роналду.

Напомним, что в рамках 16-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед сошелся с Фулхэмом. Для одного игрока манкунианцев данная встреча стала юбилейной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити Криштиану Роналду Эрлинг Холанд

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