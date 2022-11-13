Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда

Футболист насыпал соль на рану "горожан", скопировав празднование норвежца, добив это новинкой от Криштиану.

В субботу, 12 ноября, состоялось юношеское манчестерское дерби Сити и Юнайтед. "Красные дьяволы" U-18 в меньшинстве одержали волевую победу со счетом 3:2.

Особенно выделяется второй гол Юнайтед. Но выделяется не какой-то особенной красотой, а стилем празднования.

Как сообщает talkSPORT, 18-летний нападающий Мэнни Норкетт решил использовать сразу два празднования: сначала он спародировал форварда "горожан" Эрлинга Холанда, а затем вспомнил, за какую команду он играет, после чего исполнил новое празднование Криштиану Роналду.

Manni Norkett with a great header to give United the lead in the derby pic.twitter.com/ynPRQi8cXe — utdreport Academy (@utdreportAcad) November 12, 2022

Напомним, что в рамках 16-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед сошелся с Фулхэмом. Для одного игрока манкунианцев данная встреча стала юбилейной.