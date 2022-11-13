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МЮ заинтересован в продлении контракта с главным талантом клуба

Алехандро Гарначо накануне оформил победный гол в АПЛ.
Вчера, 23:18
Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо

Манчестер Юнайтед впечатлен прорессом аргентинца Алехандро Гарначо.

Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" вскоре начнут переговоры о продлении контракта с вингером.

Действующее соглашение 18-летнего талантливого футболиста рассчитано до конца текущего сезона.

Потенциалный срок действия и зарплата игрока по новому договору в данный момент неизвестны.

Накануне Гарначо отличился дебютным голом в АПЛ, который к тому жепринес победу МЮ в матче с Фулхэмом.


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