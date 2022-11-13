МЮ заинтересован в продлении контракта с главным талантом клуба
Алехандро Гарначо накануне оформил победный гол в АПЛ.
Манчестер Юнайтед впечатлен прорессом аргентинца Алехандро Гарначо.
Как сообщает Фабрицио Романо, "красные дьяволы" вскоре начнут переговоры о продлении контракта с вингером.
Действующее соглашение 18-летнего талантливого футболиста рассчитано до конца текущего сезона.
Потенциалный срок действия и зарплата игрока по новому договору в данный момент неизвестны.
Накануне Гарначо отличился дебютным голом в АПЛ, который к тому жепринес победу МЮ в матче с Фулхэмом.