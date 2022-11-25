Клуб из чемпионата Турции интересуется Бесединым
Сивасспор намерен подписать форварда в рамках арендного соглашения.
Украинский нападающий Артем Беседин может сменить клубную прописку.
Как сообщает турецкое издание Fanatik, в услугах футболиста заинтересован местный Сивасспор.
"Красно-белые" попытаются провести переговоры о трансфере Беседина во время ЧМ-2022.
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Речь идет о переходе в турецкий клуб на правах краткосрочной аренды.
В данный момент Сивасспор занимает 17 место в турецкой Суперлиге, набрав всего 11 очков в 14 играх.