Клуб из чемпионата Турции интересуется Бесединым

Украинский нападающий Артем Беседин может сменить клубную прописку.

Как сообщает турецкое издание Fanatik, в услугах футболиста заинтересован местный Сивасспор.

"Красно-белые" попытаются провести переговоры о трансфере Беседина во время ЧМ-2022.

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Речь идет о переходе в турецкий клуб на правах краткосрочной аренды.

В данный момент Сивасспор занимает 17 место в турецкой Суперлиге, набрав всего 11 очков в 14 играх.