Бывший нападающий Динамо объявил о завершении карьеры в 31 год

Бывший нападающий киевского Динамо Лукаш Теодорчик принял решение завершить профессиональную карьеру.

Об этом 31-летний польский форвард сообщил в своем Instagram.

"День, о котором я столько думал, настал. Я долго готовился, чтобы смириться с этим, и, вероятно, это займет какое-то время.

Последние несколько лет выглядели не так, как я хотел, я проводил больше времени в кабинетах, чем на поле. Пробовал, боролся, но тело не взаимодействует с головой, характером и не хочет выкладываться на 100%. Если я не могу выложиться на полную, я не начинаю, поэтому я должен закончить", - написал поляк.

За свою карьеру Теодорчик выступал на родине за Полонию и Лех. В 2014 году перешел в Динамо и за два сезона в составе киевской команды дважды становился чемпионом, а также выиграл Кубок и Суперкубок Украины.

После польский форвард выступал за бельгийские Андерлехт и Шарлеруа и итальянские Удинезе и Виченцу. С июля 2022 года находился без клуба.

В составе сборной Польши нападающий провел 19 матчей и забил четыре гола.