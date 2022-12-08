Президент ПСЖ: Месси счастлив быть частью нашего проекта

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи поделился мыслями о будущем Лео Месси.

Функционер считает, что аргентинский вингер не против остаться в стане парижан.

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"Он очень счастлив, это видно по его игре за сборную Аргентины. Когда игрок несчастен, это заметно по играм в национальной команде.

В этом сезоне Месси прекрасно играет за нас, забил много голов и отдал много голевых передач как в составе сборной, так и в составе клуба.

Так что мы договорились, что после ЧМ-2022 сядем и все обсудим. Обе стороны всем довольны", - приводит слова Аль-Хелайфи Sky Sports.

Контракт Месси с парижским грандом истекает по завершению текущего сезона.