Ибрагимович: Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси

Форвард Милана Златан Ибрагимович надеется, что сборная Аргентины победит на ЧМ-2022.

"Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси", – приводит слова Ибрагимовича издание TyC Sports.

Напомним, шведский форвард и Лионель Месси вместе выступали за Барселону с 2009 по 2011 год.

Сборная Аргентины сыграет с Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022. Матч состоится 10 декабря, в 21:00 по Киеву.

Ранее стало известно, когда Ибрагимович может вернуться на поле.