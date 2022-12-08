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Ибрагимович: Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси

Швед хочет увидеть успех бывшего партнера по команде.
Сегодня, 12:12
Ибрагимович и Месси / Getty Images
Ибрагимович и Месси / Getty Images

Форвард Милана Златан Ибрагимович надеется, что сборная Аргентины победит на ЧМ-2022.

"Надеюсь, Аргентина выиграет чемпионат мира для Месси", – приводит слова Ибрагимовича издание TyC Sports.

Напомним, шведский форвард и Лионель Месси вместе выступали за Барселону с 2009 по 2011 год.

Сборная Аргентины сыграет с Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022. Матч состоится 10 декабря, в 21:00 по Киеву.

Ранее стало известно, когда Ибрагимович может вернуться на поле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Златан Ибрагимович

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