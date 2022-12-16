IFFHS опубликовала рейтинг лучших европейских клубов 2022 года
Украинские клубы очень далеко позади.
IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала обновленный рейтинг европейских клубов в 2022 году.
Составляя рейтинг, федерация опиралась на данные с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года. Рейтинг возглавил английский Ливерпуль, с отставанием в 22 очка на второй строчке оказался Реал Мадрид, а замыкает тройку Челси.
Всего в топ-20 заняли места клубы из девяти стран, а лидером по представителям стала Испания, имеющая четыре клуба на вершине списка.
Топ-20 европейских клубов 2022 года по версии IFFHS
- Ливерпуль
- Реал
- Челси
- Манчестер Сити
- Бенфика
- Лейпциг
- Бавария
- Порту
- ПСВ
- ПСЖ
- Интер
- Бетис
- Наполи
- Рейнджерс
- Марсель
- Айнтрахт
- АЗ
- Барселона
- Вильярреал
- Црвена Звезда
Но в мировом рейтинге клубов первое место занимает бразильский Фламенго, а третье – Палмейрас. Донецкий Шахтер занял 235 строчку, а Днепр-1 - 254-ю.