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IFFHS опубликовала рейтинг лучших европейских клубов 2022 года

Украинские клубы очень далеко позади.
Сегодня, 17:44
Ливерпуль / Getty Images
Ливерпуль / Getty Images

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала обновленный рейтинг европейских клубов в 2022 году.

Составляя рейтинг, федерация опиралась на данные с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года. Рейтинг возглавил английский Ливерпуль, с отставанием в 22 очка на второй строчке оказался Реал Мадрид, а замыкает тройку Челси.

Всего в топ-20 заняли места клубы из девяти стран, а лидером по представителям стала Испания, имеющая четыре клуба на вершине списка.

Топ-20 европейских клубов 2022 года по версии IFFHS

  1. Ливерпуль
  2. Реал
  3. Челси
  4. Манчестер Сити
  5. Бенфика
  6. Лейпциг
  7. Бавария
  8. Порту
  9. ПСВ
  10. ПСЖ
  11. Интер
  12. Бетис
  13. Наполи
  14. Рейнджерс
  15. Марсель
  16. Айнтрахт
  17. АЗ
  18. Барселона
  19. Вильярреал
  20. Црвена Звезда

Но в мировом рейтинге клубов первое место занимает бразильский Фламенго, а третье – Палмейрас. Донецкий Шахтер занял 235 строчку, а Днепр-1 - 254-ю.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Реал Мадрид

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