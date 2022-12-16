IFFHS опубликовала рейтинг лучших европейских клубов 2022 года

Украинские клубы очень далеко позади.

IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала обновленный рейтинг европейских клубов в 2022 году.

Составляя рейтинг, федерация опиралась на данные с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года. Рейтинг возглавил английский Ливерпуль, с отставанием в 22 очка на второй строчке оказался Реал Мадрид, а замыкает тройку Челси.

Всего в топ-20 заняли места клубы из девяти стран, а лидером по представителям стала Испания, имеющая четыре клуба на вершине списка.

Топ-20 европейских клубов 2022 года по версии IFFHS

Ливерпуль Реал Челси Манчестер Сити Бенфика Лейпциг Бавария Порту ПСВ ПСЖ Интер Бетис Наполи Рейнджерс Марсель Айнтрахт АЗ Барселона Вильярреал Црвена Звезда

Но в мировом рейтинге клубов первое место занимает бразильский Фламенго, а третье – Палмейрас. Донецкий Шахтер занял 235 строчку, а Днепр-1 - 254-ю.