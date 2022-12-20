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Палкин: ФИФА откровенно пророссийская организация

Гендиректор Шахтера раскритиковал футбольных чиновников.
Сегодня, 16:44
Сергей Палкин
Сергей Палкин

Гендиректор Шахтера Сергей Палкин высказался о решении ФИФА не дать президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с призывом к миру.

По словам функционера, это демонстрирует пророссийскую направленность организации.

"Чемпионат мира по футболу в Катаре еще раз показал всю сущность ФИФА – это откровенно пророссийская организация, которая не стесняется поддерживать Россию, хоть и пытается делать это скрыто.

Во все времена мундиаль был праздником для болельщиков со всей планеты. Он объединял людей, разные народы и континенты, открывал новые границы и предоставлял площадку для мира. Даже если твоя сборная не участвует на мировом первенстве, ты все равно мог приехать и насладиться атмосферой футбольного торжества. Но в Катаре не у всех была такая возможность.

Еще в октябре власти Катара перестали пропускать украинцев в свою страну. Нашим болельщикам не выдавали разрешение на въезд и не позволяли оформить Hayya Card – персонифицированный документ, по которому можно попасть на матчи чемпионата мира. Нужно было подать заявку, но решение не принималось. В то время как россияне получали карту за один день.

Отношение ФИФА к Украине в целом и войне, которую развязала Россия в нашей стране, подчеркивает и факт отказа президенту Зеленскому в видеообращении с месседжем мира ко всему миру перед финалом ЧМ-2022. Решающий матч мундиаля смотрели 1,2 миллиарда человек по всей планете, забрать возможность выступить перед такой аудиторией – моральное преступление перед человечеством.

Make football work for society или Заставьте футбол работать на общество - это одна из целей Визии ФИФА 2020-2023, которую она сама рекламирует. Но почему-то в отношении Украины и украинцев это не работает. На протяжении всех десяти месяцев войны мы видим, насколько предвзято ФИФА и ее руководство относятся к Украине. Имея огромные ресурсы и влияние в мире, они не сделали ничего, чтобы повлиять на агрессора и остановить войну.

Футбол вне политики? Но ведь война – это не политика, это гибель сотен тысяч людей, разрушенные дома и судьбы. Но за время чемпионата мира в Катаре ФИФА ни разу не обратила внимание мира на геноцид украинцев.

ФИФА ставит на грань выживания украинские клубы, думая лишь о заработках агентов, не уважает украинских болельщиков, создавая им препятствия в просмотре матчей, и при первой возможности подыгрывает России.

ФИФА из сугубо политической, должна трансформироваться в более профессиональную организацию – когда в основе принятия решений должны быть прежде всего ценности, а не политические и экономические интересы отдельных стран и их представителей", - написал Палкин в фейсбуке.

Напомним, украинский главнокомандующий записал видеообращение, которое планировалось показать перед финалом ЧМ.

 


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