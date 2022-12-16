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ФИФА запретила Зеленскому выступить с призывом к миру перед финалом ЧМ-2022

Организация в очередной раз показала свое настоящее лицо.
Сегодня, 14:35
Джанни Инфантино, глава ФИФА
Джанни Инфантино, глава ФИФА

ФИФА отметилась очередным довольно спорным решением на фоне войны в Украине.

По сообщению издания CNN, в организации запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с обращением, которое содержало в себе призыв к миру накануне финала чемпионата мира в Катаре.

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Источник в офисе Президента сообщил, что они были удивлены ведь надеялись на то, что организация захочет использовать свою репутацию ради мирового блага.

Однако CNN уточняет, что переговоры между сторонами продолжаются и ситуация может измениться.


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