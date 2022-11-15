Президент ФИФА призвал к режиму перемирия между Украиной и РФ на время Чемпионата мира-2022

Джанни Инфантино занялся примерительным популизмом вместо давления на страну-террориста и ее пособников.

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на саммите G20, который сейчас проходит в Индонезии

Функционер вместо того, чтобы исключить РФ из организации и исключить Иран, поставляющий государству-оккупанту дроны-камикадзе, с ЧМ-2022, предложил Украине и России установить режим тишины на время проведения мирового первенства в Катаре, которое стартует 20 ноября.

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"Футбол - это гораздо больше, чем просто спорт. Он имеет огромное социальное влияние. Это о страсти, толерантности, вовлечении и образовании. Поскольку футбол объединяет мир, чемпионат мира является поводом объединить людей в мире и насладиться чем-то крайне необходимым в бурное время, в котором мы живем", - заявил швейцарец

Напомним, Мундиаль стартует матчем между хозяевами турнира и сборной Эквадора.