Украинские атлеты призывают отстранить РФ от выступлений - фото разрушенных спортивных объектов
С момента начала полномасштабного вторжения "мишенью" для вражеских ракет стали уже сотни спортивных объектов Украины, продолжают отдавать свои жизни украинские спортсмены и ежемесячно приходят новости о новых потерях на спортивном фронте.
В этот же момент различные международные спортивные организации пытаются разрешить россиянам участие в международных соревнованиях под глупыми предлогами, или вовсе без них. Но наши спортсмены не только тренируются и с гордостью защищают честь страны на международных соревнованиях несмотря ни на что.
"Нам больно смотреть на разрушенные спортивные залы, стадионы и наши дома. Призываем весь мир поддержать бойкот выступлений российских спортсменов и команд в любом статусе на любых соревнованиях, пока в Украине продолжается война. Мы обращаемся ко всем спортсменам, всем странам – поддержите наши требования, донесите масштабы трагедии до президентов своих спортивных федераций".
Эта, вторая серия фото, была снята в октябре в спортивных локациях Чернигова и Ирпеня.
Источник фото: Instagram Николая Синельникова