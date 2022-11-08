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Украинские атлеты призывают отстранить РФ от выступлений - фото разрушенных спортивных объектов

Украинские спортсмены просят отстранить представителей страны-агрессора от спортивных мероприятий. Смотрите фотографии разрушенных спортивных объектов и стадионов где тренируются украинские атлеты
Сегодня, 14:35
Восход солнца над разрушенным стадионом Чемпион в Ирпени. Юношеская сборная города по регби перед тренировкой
Восход солнца над разрушенным стадионом Чемпион в Ирпени. Юношеская сборная города по регби перед тренировкой

С момента начала полномасштабного вторжения "мишенью" для вражеских ракет стали уже сотни спортивных объектов Украины, продолжают отдавать свои жизни украинские спортсмены и ежемесячно приходят новости о новых потерях на спортивном фронте.

В этот же момент различные международные спортивные организации пытаются разрешить россиянам участие в международных соревнованиях под глупыми предлогами, или вовсе без них. Но наши спортсмены не только тренируются и с гордостью защищают честь страны на международных соревнованиях несмотря ни на что.

 "Нам больно смотреть на разрушенные спортивные залы, стадионы и наши дома. Призываем весь мир поддержать бойкот выступлений российских спортсменов и команд в любом статусе на любых соревнованиях, пока в Украине продолжается война. Мы обращаемся ко всем спортсменам, всем странам – поддержите наши требования, донесите масштабы трагедии до президентов своих спортивных федераций".

Эта, вторая серия фото, была снята в октябре в спортивных локациях Чернигова и Ирпеня.

Художественная гимнастика. Разрушенный Дворец Культуры в Ирпене.
Художественная гимнастика. Разрушенный Дворец Культуры в Ирпене.

Девочка прыгает в длину на разрушенном стадионе в Чернигове.
Девочка прыгает в длину на разрушенном стадионе в Чернигове.

Зал тхеквондо в ДЮСШ города Ирпень. Полностью сгорел и не подлежит восстановлению.
Зал тхеквондо в ДЮСШ города Ирпень. Полностью сгорел и не подлежит восстановлению.

Тренировка велосекции ДЮСШ около разрушенного торгового центра Жираф. Следы от взрывов остались даже на бордюрах в Ирпени.
Тренировка велосекции ДЮСШ около разрушенного торгового центра Жираф. Следы от взрывов остались даже на бордюрах в Ирпени.

Биатлон. Взорванная обстрелами база лыжного спорта в Чернигове.
Биатлон. Взорванная обстрелами база лыжного спорта в Чернигове.

Художественная гимнастика. Спортсменки Анастасия и Ира в коридоре начальных классов Школы №3.
Художественная гимнастика. Спортсменки Анастасия и Ира в коридоре начальных классов Школы №3.

Трибуны стадиона в Чернигове во время тренировки детской команды ФК Десна. Взрослая команда клуба вынуждена пропускать соревнования этого года из-за уничтоженного стадиона и тренировочной базы.
Трибуны стадиона в Чернигове во время тренировки детской команды ФК Десна. Взрослая команда клуба вынуждена пропускать соревнования этого года из-за уничтоженного стадиона и тренировочной базы.

Биатлон. Взорванная обстрелами база лыжного спорта в Чернигове.
Биатлон. Взорванная обстрелами база лыжного спорта в Чернигове.

Средняя школа №21 в Чернигове. Уничтожена во время боев за город в феврале-марте.
Средняя школа №21 в Чернигове. Уничтожена во время боев за город в феврале-марте.

Волейбольная площадка в Чернигове. Тренировка секции волейбола местной ДЮСШ.
Волейбольная площадка в Чернигове. Тренировка секции волейбола местной ДЮСШ.

Источник фото: Instagram Николая Синельникова


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