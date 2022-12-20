iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер может разорвать контракт аренды Лукаса Тейлора

На позицию бразильца подписан новый игрок.
Сегодня, 19:40
shakhtar.com
shakhtar.com

Бразильский защитник Лукас Тейлор может покинуть Шахтер преждевременно.

Футболист вскоре может вернуться в ПАОК.

Желание "горняков" разорвать арендное соглашение связано с покупкой грузина Гиорги Гочолейшвили.

Тейлор перешел в аренду летом. С тех пор он сыграл 15 матчей, забив один гол и один голевой пас.


Статьи по теме

Хави: Тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки Хави: Тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки
В Баварии определились с заменой Нойеру В Баварии определились с заменой Нойеру
Эвертон Миколенко продлит контракт с молодым талантом Эвертон Миколенко продлит контракт с молодым талантом
Форварда клуба АПЛ обвиняют в более 250 случаях нарушения правил со ставками Форварда клуба АПЛ обвиняют в более 250 случаях нарушения правил со ставками
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа21:21
Хави: Тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки
Европа20:55
В Баварии определились с заменой Нойеру
Европа20:47
Эвертон Миколенко продлит контракт с молодым талантом
Европа20:30
Форварда клуба АПЛ обвиняют в более 250 случаях нарушения правил со ставками
Европа20:18
Бернардески: Мне жаль Роналду, он заслужил другое завершение карьеры
Европа19:53
Легенда Реала призвал клуб подписать Мбаппе
Европа19:40
Шахтер может разорвать контракт аренды Лукаса Тейлора
Европа19:20
Пиоли: В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси
Другие страны19:04
Ярмоленко отличился голом в матче чемпионата ОАЭ
Бокс18:49
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK