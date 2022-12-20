Шахтер может разорвать контракт аренды Лукаса Тейлора
На позицию бразильца подписан новый игрок.
Сегодня, 19:40
Бразильский защитник Лукас Тейлор может покинуть Шахтер преждевременно.
Футболист вскоре может вернуться в ПАОК.
Желание "горняков" разорвать арендное соглашение связано с покупкой грузина Гиорги Гочолейшвили.
Тейлор перешел в аренду летом. С тех пор он сыграл 15 матчей, забив один гол и один голевой пас.
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
Последние новости
Европа20:55
Европа19:53
Другие страны19:04
Бокс18:49