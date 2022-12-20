Шахтер может разорвать контракт аренды Лукаса Тейлора

Бразильский защитник Лукас Тейлор может покинуть Шахтер преждевременно.

Футболист вскоре может вернуться в ПАОК.

Желание "горняков" разорвать арендное соглашение связано с покупкой грузина Гиорги Гочолейшвили.

Тейлор перешел в аренду летом. С тех пор он сыграл 15 матчей, забив один гол и один голевой пас.