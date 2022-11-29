Шахтер усилился грузинским защитником

Шахтер объявил о трансфере 21-летнего защитника Георгия Гочолейшвили.

Грузинский футбислист присоединится к клубу в январе 2023 года, с момента, когда в действие вступит 5-летний контракт.

Отметим, Гочолейшвили является воспитанником Сабуртало. За главную команду игрок выступал с 2020 года. За это время защитник провел 85 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 12 голевых передач.

В текущем сезоне футболист провел 36 матчей в чемпионате и Кубке Грузии, отметившись четырьмя голами и отдав 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Арсенал готов выиграть гонку за Мудрика.