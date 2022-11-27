Арсенал готов выиграть гонку за Мудрика

Арсенал хочет заполучить в свой состав Михаила Мудрика.

Как сообщает Mirror, лондонцы готовы выиграть гонку за игрока Шахтера.

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"Канониры" смогут удовлетворить финансовые аппетиты "горняков", которые теперь выглядят более реалистично.

По информации издания, если ранее донецкий клуб требовал 90 млн евро, то сейчас готов продать игрока за 40 млн евро.

Футболист провел 15 матчей во всех турнирах в нынешней компании, отличившись 8 забитых мячей и 7 результативных передач.