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Мудрик: Узнав свою цену, я был не то, что удивлен – я был шокирован

Вингер Шахтера убежден, что цену за него слишком завысили.
Сегодня, 17:52
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик прокомментировал интервью Сергея Палкина The Athletic, где тот назвал цену в 100 млн евро за вингера. Игрок Шахтера признался, что считает, что за такую ​​цену ему будут закрыты двери в европейские топ-клубы.

Михаил рассказал, что знал об интересе к нему от некоторых клубов еще летом, и знал, что руководство клуба отказалось его отпускать. Тогда он принял это нормально, потому что считал, что они точно знают, как будет лучше для него.

Но последние новости буквально шокировали игрока. Мудрик уверен, что ни один клуб в мире не отдаст такую ​​сумму за игрока украинского чемпионата.

“Понимаете, я со всем уважением отношусь к УПЛ, но у каждого футболиста есть мечта, играть в топ-клубе и в топ-лиге – я не исключение. Но я на 100% уверен, что из чемпионата Украины вряд ли купят игрока за 100 миллионов. Сергей Анатольевич говорит, что придет время. Возможно, и так. Но у меня есть свое мнение, что за такую ​​сумму это время придет не скоро, а может и никогда” - говорит Михаил.

Тем не менее Мудрик подчеркивает, что он – настоящий профессионал, а потому приложит все силы, чтобы Шахтер достиг нужных результатов в Премьер-лиге и Лиге Европы.

Ранее появлялась информация, что лондонский Арсенал сделал Шахтеру официальное предложение по Михаилу в размере 60 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Михаил Мудрик

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