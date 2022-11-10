Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику - журналист

Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик может перебраться в АПЛ.

Как сообщает журналист Мирко ди Натале, лондонский Арсенал официально предложил "горнякам" 60 млн евро за игрока.

Источник отмечает, что украинский клуб раздумывает над тем, стоит ли принмать предложение "канониров".

Футболист провел 15 матчей во всех турнирах в нынешней компании, отличившись 8 забитых мячей и 7 результативных передач.