Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику - журналист
Украинский вингер может стать одноклубником Александра Зинченка.
Вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик может перебраться в АПЛ.
Как сообщает журналист Мирко ди Натале, лондонский Арсенал официально предложил "горнякам" 60 млн евро за игрока.
Источник отмечает, что украинский клуб раздумывает над тем, стоит ли принмать предложение "канониров".
#AFC: €60mln (official offer) for #Mudryk. #Shakhtar reflects https://t.co/mG18QMF33G— Mirko Di Natale (@_Morik92_) November 10, 2022
Футболист провел 15 матчей во всех турнирах в нынешней компании, отличившись 8 забитых мячей и 7 результативных передач.