Шахтер хочет за Мудрика 100 млн евро - The Athletic

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик покинет команду только за очень большую сумму.

Донецкий Шахтер предупредил команды, которые интересуются главной суперзвездой УПЛ Михаилом Мудриком, что отпустят игрока всего за 100 миллионов евро. Об этом сообщает авторитетный портал The Athletic.

По разным данным игроком в последние месяцы интересовались очень много клубов - английские Брентфорд, Эвертон, Арсенал, Манчестер Сити, Ньюкасл Юнайтед, Манчестер Юнайтед, французский ПСЖ и немецкий Байер Леверкузен.

"Если кто-то хочет купить Мудрика, он должен заплатить очень большие деньги. Иначе Ринат Ахметов не продаст его", - заявил директор по футболу Шахтера Дарио Срна.

Также Срна заявил, что лучше Мудрика на его позиции только Килиан Мбаппе и Винисиус-джуниор.