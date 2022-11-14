МЮ вступил в гонку за Мудрика - СМИ

Еще один английский клуб хочет подписать украинца.

Манчестер Юнайтед намерен сразиться с лондонским Арсеналом за вингера донецкого Шахтера Михаила Мудрика.

По информации The Sun, главный тренер манкунианцев заинтересован в подписании украинского вингера.

Также источник сообщает, что из-за больших расходов летом МЮ не станет подписывать игрока в январе.

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Еще одним кандидатом на подписание для Юнайтеда является Рафаэль Леау из Милана, но за него придется заплатить даже больше, чем Шахтер хочет получить за Мудрика.

В нынешней Лиге чемпионов Михаил в шести матчах смог отметиться двумя голами и двумя ассистами.