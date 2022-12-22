Агуэро: Роналду построил выдающуюся карьеру, но Месси лучший

Аргентинец не отказывается от своего мнения по поводу противостояния футболистов.

Бывший нападающий сборной Аргентины и ряда клубов Серхио Агуэро поделился мнением о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

По словам именитого аргентинца, португалец великий футболист, но лучший - Месси.

"Сомневаюсь, что есть какие-либо сомнения. Для меня не было никаких сомнений ни перед чемпионатом мира, ни тем более сейчас".

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"Криштиану построил выдающуюся карьеру, он очень разносторонний спортсмен. Но Лео, безусловно, был и остается лучшим", - приводит слова Агуэро Stake.

Ранее сообщалось, что Месси помог Агуэро выиграть 8 тысяч долларов на ставке.