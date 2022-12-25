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Вест Хэм включился в борьбу за Малиновского

Цвета "молотобойцев" вновь может защищать украинец.
Сегодня, 00:47
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

На украинского хавбека Руслана Малиновского появился еще один претендент.

По информации Бена Джейкобса, в услугах украинца заинтересован Вест Хэм.

Джейкобс отмечает, что с Русланом контактировал лично тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.

Стоит отметить, что Малиновский может стать третьим украинцем в истории Вест Хэма после Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко.

Ребров выступал за лондонцев с 2004 по 2005 год, а Ярмоленко с 2018 по 2022.

Напомним, ранее Аталанта активировала опцию продления контракта Малиновского.


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