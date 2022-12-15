Малиновский продлил контракт с Аталантой

Футболист сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский продолжит выступать за итальянский коллектив.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, бергамский клуб активировал опцию продления контракта с 29-летним футболистом. Теперь соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Также Аталанта автоматически продлила контракта с нападающим команды Луисом Муриелом.

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Примечательно, что у известного инсайдера в комментариях спросили о вероятном уходе Малиновского. Скира сообщил, что Руслан может уйти в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Малиновский провел 18 матчей, за которые забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Милан намерен усилиться ключевым игроком сборной Марокко.