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Милан намерен усилиться ключевым игроком сборной Марокко

Зиеш попал в сферу интересов итальянского клуба.
Сегодня, 16:18
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Милан хочет арендовать вингера Хакима Зиеша у Челси. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

В январе итальянский клуб намерен арендовать игрока сборной Марокко с правом выкупа за 15 млн евро до конца нынешнего сезона.

Помимо этого, Милан уверен, что после ЧМ-2022 продлит контракт с ключевым нападающим Рафаэлом Леау. Срок действующего контракта 23-летнего португальца рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Зиеша 5 матчей в рамках АПЛ, в которых футболист не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Милан летом усилится игроком Аталанты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан Хаким Зиеш

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