Эвертон может разорвать арендное соглашение с конкурентом Миколенко
Рубен Винагре может досрочно вернуться на родину.
Защитник мерсисайдского Эвертона Рубен Винагре уже этой зимой может покинуть клуб.
По информации издания Liverpool Echo, которое ссылается на A Bola, "ириски" хотят досрочно прервать аренду игрока.
Читай также: Эвертон Миколенко продлит контракт с молодым талантом
Причиной досрочного разрыва соглашения является отсутствие игровой практики у Винагре, который играет на позиции Виталия Миколенко.
В первой половине клубного сезона португалец провел лишь четыре матча, два из которых в чемпионате Англии.