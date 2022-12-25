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Футбол

Эвертон может разорвать арендное соглашение с конкурентом Миколенко

Рубен Винагре может досрочно вернуться на родину.
Сегодня, 16:23
Рубен Винагре
Рубен Винагре

Защитник мерсисайдского Эвертона Рубен Винагре уже этой зимой может покинуть клуб.

По информации издания Liverpool Echo, которое ссылается на A Bola, "ириски" хотят досрочно прервать аренду игрока.

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Причиной досрочного разрыва соглашения является отсутствие игровой практики у Винагре, который играет на позиции Виталия Миколенко.

В первой половине клубного сезона португалец провел лишь четыре матча, два из которых в чемпионате Англии.


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