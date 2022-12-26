Венгер вернулся на Эмирейтс впервые с момента ухода из Арсенала

Француз больше четырех лет не появлялся на трибунах некогда родного стадиона.

В Лондоне на Эмирейтс в рамках 17-го тура АПЛ встретились Арсенал и Вест Хэм.

Лондонское дерби посетил один неожиданный гость - бывший тренер "канониров" Арсен Венгер был замечен на трибунах стадиона.

Стоит отметить, что это первое появление 73-летнего француза на Эмирейтс с момента своего ухода из Арсенала в 2018 году. Согласно с The Athletic, ранее он заявлял, что у него нет планов присутствовать во время игры своей бывшей команды.

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Арсен Венгер возглавил Арсенал в 1996-м году, после чего привел его к трем чемпионским титулам Английской Премьер-лиги, семи кубкам и Суперкубкам Англии. В сезоне-2005/06 довел команду до финала Лиги чемпионов, где уступил Барселоне (1:2).