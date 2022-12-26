Арсенал сделал предложение по Мудрику, Шахтер хочет "куда больше" - Романо

Трансферная сага с переходом Михаила Мудрика из Шахтера в Арсенал набирает новые обороты.

По информации Фабрицио Романо, "канониры" сделали "горнякам" официальное предложение по выкупу контракта 21-летнего украинца.

Англичане предложили 40 миллионов евро + 20 миллионов в виде бонусов. При этом отмечается, что "оранжево-черные" хотят "куда больше" этого.

Сообщается, что вскоре будут проведены переговоры с агентом игрока для обсуждения данной сделки. Личные условия контракта Мудрика не должны стать проблемой, так как вингер хочет перейти в Арсенал.

Ранее стало известно, что Михаил Мудрик достиг принципиальной договоренности с лондонским клубом по условиям соглашения.