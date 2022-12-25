Мудрик достиг принципиальной договоренности с Арсеналом - источник

Лондонский Арсенал с большой долей вероятности станет клубом, в котором продолжит карьеру вингер Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик.

Как утверждает журналист Николо Скира, 21-летний футболист и "канониры" достигли принципиальной договоренности о трансфере.

Тем не менее пока лондонский клуб продолжает вести переговоры с Шахтером.

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Кроме того, сообщается, что интерес к украинскому вингеру сохраняет Ньюкасл.

В нынешнем сезоне Мудрик провел в составе Шахтера во всех турнирах 18 матчей, в которых забил десять голов и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Шахтер может отпустить Мудрика в Арсенал за 60-65 миллионов евро.