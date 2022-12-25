Мудрик вырос в цене на 900%, только у героя ЧМ-2022 больше
Авторитетный портал Transfermarkt, определяющий приблизительную трансферную стоимость всех профессиональных футболистов мира, поделился списком игроков, наиболее спрогрессировавших в 2022 году.
Дальше речь пойдет о молодых футболистах, показавших феноменальный прирост в собственной стоимости.
Аргентинский зверь
Полузащитник Энцо Фернандес ехал на ЧМ-2022 в составе своей сборной как молодой талант, который сможет в случае чего помочь. В конце концов он стал едва ли не главной силой команды в центре поля.
Вместе с его крутой игрой в Бенфике это не могло не отразиться на его стоимости. Энцо подорожал на 50 млн в год по версии TM и теперь стоит 55 млн. Представляете? Его стоимость выросла на 1000%!
Хотя Бенфика точно не отдаст его за такие деньги, ведь уже показывает потенциальным претендентам ценник в 120 млн. Именно столько прописано в клаусуле игрока.
Еще пять по пятьдесят
50 миллионов – это самый большой прирост за 2022 год, и его показали сразу шесть игроков. Кроме Энцо, это вингер МЮ Антони, защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол, новая звезда Милана Рафа Леау, вице-чемпион мира Орельен Чуамэни и юный хавбек Барселоны Гави.
Интересно, что ни один из этих игроков пока не оценивается в 100 или более миллионов, а это значит, что все они за 2022 год прибавили в стоимости более 100% прошлой.
Украинский след
В топ самых дорогих вошел и вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик.
Украинец занял 12-е место, если считать по количеству прибавившихся к его стоимости миллионов, а это целых 36 млн евро!
Так, если посмотреть немного с другой стороны, а именно процентное отношение его стоимости на старте года и сейчас, то здесь он уступает только Энцо Фернандесу.
Мудрик подорожал на целых 900%! Еще в январе его оценивали в 4 миллиона евро, а сейчас его стоимость составила 40 миллионов. И, как мы знаем, Шахтер считает, что это даже мало.
Игроки, больше всего подорожавшие за 2022 год
- Энцо Фернандес (Бенфика) – 55 млн (+ 50 млн, +1000% к стоимости за 2022 год)
- Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) – 75 млн (+50 млн, +200%)
- Антони (Манчестер Юнайтед) – 75 млн (+50 млн, +200%)
- Рафаэль Леау (Милан) – 85 млн (+50 млн, +142,9%)
- Орельен Чуамени (Реал Мадрид) – 90 млн (+50 млн, +125%)
- Гави (Барселона) – 90 млн (+50 млн, +125%)
- Джамал Мусиала (Бавария) – 100 млн (+45 млн, +81,8%)
- Хвича Кварацхелия (Наполи) – 60 млн (+44 млн, +275%)
- Родриго (Реал Мадрид) – 80 млн (+40 млн, +100%)
- Коди Гакпо (ПСВ) – 60 млн (+38 млн, +172,7%)
- Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 70 млн (+38 млн, + 118,8%)
- Михаил Мудрик (Шахтер) – 40 млн (+36 млн, +900%)
- Марк Кукурелья (Челси) – 55 млн (+35 млн, +175%)
- Луиш Диас (Ливерпуль) – 75 млн (+35 млн, +87,5%)
- Федерико Вальверде (Реал Мадрид) – 100 млн (+35 млн, +53,8%)
- Букайо Сака (Арсенал) – 100 млн (+35 млн, +53,8%)
- Джуд Беллингем (Боруссия Д) – 110 млн (+35 млн, +46,7%)