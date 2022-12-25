iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик вырос в цене на 900%, только у героя ЧМ-2022 больше

ISPORT рассказывает об игроках, которые сильнее всего прибавили в собственной стоимости.
Сегодня, 12:34
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Авторитетный портал Transfermarkt, определяющий приблизительную трансферную стоимость всех профессиональных футболистов мира, поделился списком игроков, наиболее спрогрессировавших в 2022 году.

Дальше речь пойдет о молодых футболистах, показавших феноменальный прирост в собственной стоимости.

Аргентинский зверь

Полузащитник Энцо Фернандес ехал на ЧМ-2022 в составе своей сборной как молодой талант, который сможет в случае чего помочь. В конце концов он стал едва ли не главной силой команды в центре поля.

Вместе с его крутой игрой в Бенфике это не могло не отразиться на его стоимости. Энцо подорожал на 50 млн в год по версии TM и теперь стоит 55 млн. Представляете? Его стоимость выросла на 1000%!

Хотя Бенфика точно не отдаст его за такие деньги, ведь уже показывает потенциальным претендентам ценник в 120 млн. Именно столько прописано в клаусуле игрока.

Еще пять по пятьдесят

50 миллионов – это самый большой прирост за 2022 год, и его показали сразу шесть игроков. Кроме Энцо, это вингер МЮ Антони, защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол, новая звезда Милана Рафа Леау, вице-чемпион мира Орельен Чуамэни и юный хавбек Барселоны Гави.

Интересно, что ни один из этих игроков пока не оценивается в 100 или более миллионов, а это значит, что все они за 2022 год прибавили в стоимости более 100% прошлой.

Украинский след

В топ самых дорогих вошел и вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик.

Украинец занял 12-е место, если считать по количеству прибавившихся к его стоимости миллионов, а это целых 36 млн евро!

Так, если посмотреть немного с другой стороны, а именно процентное отношение его стоимости на старте года и сейчас, то здесь он уступает только Энцо Фернандесу.

Мудрик подорожал на целых 900%! Еще в январе его оценивали в 4 миллиона евро, а сейчас его стоимость составила 40 миллионов. И, как мы знаем, Шахтер считает, что это даже мало.

Игроки, больше всего подорожавшие за 2022 год

  • Энцо Фернандес (Бенфика) – 55 млн (+ 50 млн, +1000% к стоимости за 2022 год)
  • Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) – 75 млн (+50 млн, +200%)
  • Антони (Манчестер Юнайтед) – 75 млн (+50 млн, +200%)
  • Рафаэль Леау (Милан) – 85 млн (+50 млн, +142,9%)
  • Орельен Чуамени (Реал Мадрид) – 90 млн (+50 млн, +125%)
  • Гави (Барселона) – 90 млн (+50 млн, +125%)
  • Джамал Мусиала (Бавария) – 100 млн (+45 млн, +81,8%)
  • Хвича Кварацхелия (Наполи) – 60 млн (+44 млн, +275%)
  • Родриго (Реал Мадрид) – 80 млн (+40 млн, +100%)
  • Коди Гакпо (ПСВ) – 60 млн (+38 млн, +172,7%)
  • Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 70 млн (+38 млн, + 118,8%)
  • Михаил Мудрик (Шахтер) – 40 млн (+36 млн, +900%)
  • Марк Кукурелья (Челси) – 55 млн (+35 млн, +175%)
  • Луиш Диас (Ливерпуль) – 75 млн (+35 млн, +87,5%)
  • Федерико Вальверде (Реал Мадрид) – 100 млн (+35 млн, +53,8%)
  • Букайо Сака (Арсенал) – 100 млн (+35 млн, +53,8%)
  • Джуд Беллингем (Боруссия Д) – 110 млн (+35 млн, +46,7%)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик энцо фернандес

Статьи по теме

Мудрик достиг принципиальной договоренности с Арсеналом - источник Мудрик достиг принципиальной договоренности с Арсеналом - источник
Манчестер Юнайтед готов выложить баснословные деньги за лидера центра поля сборной Аргентины Манчестер Юнайтед готов выложить баснословные деньги за лидера центра поля сборной Аргентины
"Шахтер может согласиться на предложение в 60-65 млн": Журналист - о потенциальном переходе Мудрика в Арсенал "Шахтер может согласиться на предложение в 60-65 млн": Журналист - о потенциальном переходе Мудрика в Арсенал
Лучший молодой игрок ЧМ-2022 может перебраться в ПСЖ Лучший молодой игрок ЧМ-2022 может перебраться в ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Украина13:10
Мудрик достиг принципиальной договоренности с Арсеналом - источник
Бокс12:48
"Он не мастер": Хэйни поддал сомнению способности Ломаченко
Украина12:34
Мудрик вырос в цене на 900%, только у героя ЧМ-2022 больше
Киберспорт11:34
В боях под Бахмутом погиб геймдизайнер S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо
Украина10:16
Исполком ФБУ пожизненно отстранил судью из-за фальсификации документов
Бокс09:45
Кличко, Уайлдер и Джошуа у елки: Фьюри опубликовал забавное рождественское фото
ММА09:42
Ушел из жизни член Зала славы UFC Стефан Боннар
Бокс08:43
Хэйни сообщил, где может состояться бой с Ломаченко
Лига наций07:32
Названа дата жеребьевки финального плей-офф Лиги наций
Европа00:47
Вест Хэм включился в борьбу за Малиновского
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK