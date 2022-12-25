Мудрик вырос в цене на 900%, только у героя ЧМ-2022 больше

ISPORT рассказывает об игроках, которые сильнее всего прибавили в собственной стоимости.

Авторитетный портал Transfermarkt, определяющий приблизительную трансферную стоимость всех профессиональных футболистов мира, поделился списком игроков, наиболее спрогрессировавших в 2022 году.

Дальше речь пойдет о молодых футболистах, показавших феноменальный прирост в собственной стоимости.

Аргентинский зверь

Полузащитник Энцо Фернандес ехал на ЧМ-2022 в составе своей сборной как молодой талант, который сможет в случае чего помочь. В конце концов он стал едва ли не главной силой команды в центре поля.

Вместе с его крутой игрой в Бенфике это не могло не отразиться на его стоимости. Энцо подорожал на 50 млн в год по версии TM и теперь стоит 55 млн. Представляете? Его стоимость выросла на 1000%!

Хотя Бенфика точно не отдаст его за такие деньги, ведь уже показывает потенциальным претендентам ценник в 120 млн. Именно столько прописано в клаусуле игрока.

Еще пять по пятьдесят

50 миллионов – это самый большой прирост за 2022 год, и его показали сразу шесть игроков. Кроме Энцо, это вингер МЮ Антони, защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол, новая звезда Милана Рафа Леау, вице-чемпион мира Орельен Чуамэни и юный хавбек Барселоны Гави.

Интересно, что ни один из этих игроков пока не оценивается в 100 или более миллионов, а это значит, что все они за 2022 год прибавили в стоимости более 100% прошлой.

Украинский след

В топ самых дорогих вошел и вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик.

Украинец занял 12-е место, если считать по количеству прибавившихся к его стоимости миллионов, а это целых 36 млн евро!

Так, если посмотреть немного с другой стороны, а именно процентное отношение его стоимости на старте года и сейчас, то здесь он уступает только Энцо Фернандесу.

Мудрик подорожал на целых 900%! Еще в январе его оценивали в 4 миллиона евро, а сейчас его стоимость составила 40 миллионов. И, как мы знаем, Шахтер считает, что это даже мало.

Игроки, больше всего подорожавшие за 2022 год