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"Шахтер может согласиться на предложение в 60-65 млн": Журналист - о потенциальном переходе Мудрика в Арсенал

Клубы могут согласовать сумму сделки по украинцу.
Сегодня, 08:09
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Вингер сборной Украины и донецкого Шахтера Михаил Мудрик может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Главным претендентом на 21-летнего игрока является лондонский Арсенал.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы ведут активные переговоры о возможной сделке. По словам работника СМИ, переговоры проходят тяжело, однако Арсенал верит, что есть шансы снизить ценну на украинца.

"Сейчас переговоры не находятся на продвинутой стадии. Шахтер настаивает на 100 млн евро. Арсенал чувствует, что Шахтер может согласиться на предложение в 60-65 млн с включением, возможно, некоторых бонусов".

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Романо добавил, что Мудрик согласился перейти в Арсенал.

"У Арсенала уже есть зеленый свет от самого Мудрика, он будет счастлив присоединиться к команде и почувствовать опыт АПЛ.

Безусловно, эти переговоры не из легких, но футболист остается одним из приоритетов для Арсенала. Люди вокруг уверены, что лондонский клуб хорошо понимает, насколько особенным этот парень может стать в следующие несколько лет", - приводит слова Романо GiveMeSport.

В нынешнем сезоне Михаил Мудрик принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 10 голами и 8 результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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