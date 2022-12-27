Севилья заинтересована в подписании футболиста Динамо

Нападающий киевского Динамо Витиньо, который ныне выступает за Атлетико Паранаэнсе на правах аренды, может оказаться в европейском футболе.

Как сообщает Vamos Mi Sevilla, испанская Севилья интересуется услугами бразильского вингера.

По информации источника, Севилья хочет арендовать 23-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Отметим, что арендное соглашение Витиньо с Атлетико Паранаэнса рассчитано до 31 декабря. Действующий контракт игрока с Динамо Киев рассчитан до лета 2026 года.

Витиньо перешел из Атлетико Паранаэнсе в Динамо летом прошлого года. За киевскую команду он провел 13 матчей и забил три гола, а после полномасштабного российского вторжения в Украину вернулся в свой бывший клуб.

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