Цыганков может заменить Гакпо в ПСВ

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо перебрался из ПСВ в Ливерпуль.

Как сообщает De Telegraaf, нидерландский клуб уже имеет два кандидата на замену ушедшему футболисту.

По информации источника, ПСВ рассматривает кандидатуру украинского игрока Динамо Киев Виктора Цыганкова.

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Также в список кандидатов входит представитель АЗ Йеспер Карлссон.

Стоит отметить, что ПСВ летом может бесплатно подписать Цыганкова, ведь у него контракт с Динамо рассчитан до лета 2023-го года.

В текущем сезоне 25-летний украинец провел 23 матча за киевлян, за которые забил девять голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Цыганков отказался продлевать контракт с Динамо.