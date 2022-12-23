Цыганков отказался продлевать контракт с Динамо - источник

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков, вероятно, сменит клубную прописку летом.

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, руководство киевского клуба провело переговоры с представителями игрока.

Стороны во время общения не смогли согласовать условия нового соглашения. Таким образом, большая вероятность того, что 25-летний Виктор покинет команду в ближайшее время.

Действующий контракт Цыганкова с Динамо истекает летом текущего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Верес подписал бывшего игрока Динамо и Кривбасса.