iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Цыганков отказался продлевать контракт с Динамо - источник

Украинский полузащитник настроен на смену клубу.
Сегодня, 14:26
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Футболист сборной Украины и киевского Динамо Виктор Цыганков, вероятно, сменит клубную прописку летом.

Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, руководство киевского клуба провело переговоры с представителями игрока. 

Стороны во время общения не смогли согласовать условия нового соглашения. Таким образом, большая вероятность того, что 25-летний Виктор покинет команду в ближайшее время.

Действующий контракт Цыганкова с Динамо истекает летом текущего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Верес подписал бывшего игрока Динамо и Кривбасса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Виктор Цыганков

Статьи по теме

Вратарь Динамо рассказал о своем состоянии после серьезной травмы Вратарь Динамо рассказал о своем состоянии после серьезной травмы
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Ребров: С удовольствием поработаю в Украине, если будет такая возможность Ребров: С удовольствием поработаю в Украине, если будет такая возможность
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Формула 115:55
Мерседес первым запустил мотор болида 2023 года
Европа15:28
АПЛ признала, что ВАР допустил шесть ошибок в этом сезоне
Киберспорт14:39
S1mple - лучший игрок года за сторону защиты в CS:GO
Европа14:26
Цыганков отказался продлевать контракт с Динамо - источник
Европа14:17
Очоа перебрался в итальянский клуб
Европа12:18
УЕФА намерен организовать международный турнир в россии - рос ЗМІ
Футбол11:48
Онана объявил о завершении карьеры в сборной Камеруна
ЧМ-202211:41
Насколько хорошо вы знаете чемпионов мира - тест
Бокс11:22
"Самый большой бой в истории супертяжелого веса": Промоутер Усика - о поединке с Фьюри
Европа10:54
Викинг пробудился: Карикатурист создал мультик в честь Холанда, который готов зажигать после ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK