Верес подписал бывшего игрока Динамо и Кривбасса

Верес на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Денисом Баланом.

Правый защитник летом покинул Кривбасс.

Уехал за границу и пытался заиграть в Чехии и Словакии. За Златое Моравце летом сыграл шесть матчей, но затем перестал попадать в состав и покинул команду.

29-летний игрок является уроженцем Одессы и воспитанником киевского Динамо. Выступал за Реал Фарму, черкасский Днепр, Черноморец и Ингулец.