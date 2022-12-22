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Верес подписал бывшего игрока Динамо и Кривбасса

Состоялся первый зимний трансфер ровненского Вереса.
Сегодня, 16:59
Денис Балан / ФК Верес
Денис Балан / ФК Верес

Верес на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Денисом Баланом.

Правый защитник летом покинул Кривбасс.

Уехал за границу и пытался заиграть в Чехии и Словакии. За Златое Моравце летом сыграл шесть матчей, но затем перестал попадать в состав и покинул команду.

29-летний игрок является уроженцем Одессы и воспитанником киевского Динамо. Выступал за Реал Фарму, черкасский Днепр, Черноморец и Ингулец.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ верес

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