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Стали известны детали контракта Гакпо с Ливерпулем

Нидерландец заключил длительное соглашение с английским клубом.
Сегодня, 09:20
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

В понедельник, 26 декабря, стало официально известно, что Ливерпуль приобрел Гакпо.

Клубы объявили о сделке, однако не сообщили никаких подробностей о сумме и контракте игрока с английским грандом.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, 23-летний футболист заключил соглашение с Ливерпулем на шесть лет.

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Гарантированный гонорар по сделке составляет 37 миллионов фунтов стерлингов (42 миллиона евро - прим.).

В текущем сезоне Гакпо провел за ПСВ 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Коди Гакпо

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