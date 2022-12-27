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Энцо Фернандес отреагировал на слухи о своем возможном переходе в топ-клуб

Аргентинец дипломатично ответил на вопрос о своем будущем.
Сегодня, 07:23
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Полузащитник сборной Аргентины и Бенфики Энцо Фернандес поделился мнением по поводу интереса европейских грандов к себе.

По словам аргентинского футболиста, он сосредоточен на выступлении за португальский клуб.

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"Я ничего не знаю о своем будущем, этим занимается мой агент. Не хочу углубляться в тему.

Я сосредоточен на Бенфике, у нас матч в пятницу", - приводит слова игрока All About Argentina.

Стоит отметить, что на Фернандеса претендуют Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Реал.

В текущем сезоне он провел 24 матча за Бенфику, в которых забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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