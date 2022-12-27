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Манчестер Юнайтед в пролете: ПСВ объявил о переходе Гакпо в Ливерпуль

Талантливый форвард из Нидерландов продолжит карьеру в стане мерсисайдцев.
Сегодня, 00:34
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

Ливерпуль достиг договоренности с ПСВ касаемо трансфера нападающего Коди Гакпо. Об этом нидерландский клуб объявил в соцсетях.

Переход состоится официально, когда форвард прибудет в Англию со своим агентом. В ближайшие дни 23-летний игрок пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с "красными".

Предварительно, сумма трансфера составит 37 миллионов фунтов. На нидерландца также претендовал Манчестер Юнайтед, однако Ливерпуль сумел за кратчайшие сроки договориться о переходе.

В текущем сезоне Гакпо провел за ПСВ 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен избавиться от своего вратаря.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль ПСВ Коди Гакпо

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