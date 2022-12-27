Манчестер Юнайтед в пролете: ПСВ объявил о переходе Гакпо в Ливерпуль
Ливерпуль достиг договоренности с ПСВ касаемо трансфера нападающего Коди Гакпо. Об этом нидерландский клуб объявил в соцсетях.
Переход состоится официально, когда форвард прибудет в Англию со своим агентом. В ближайшие дни 23-летний игрок пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с "красными".
PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.— PSV (@PSV) December 26, 2022
The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.
Предварительно, сумма трансфера составит 37 миллионов фунтов. На нидерландца также претендовал Манчестер Юнайтед, однако Ливерпуль сумел за кратчайшие сроки договориться о переходе.
В текущем сезоне Гакпо провел за ПСВ 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен избавиться от своего вратаря.