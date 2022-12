Манчестер Юнайтед в пролете: ПСВ объявил о переходе Гакпо в Ливерпуль

Ливерпуль достиг договоренности с ПСВ касаемо трансфера нападающего Коди Гакпо. Об этом нидерландский клуб объявил в соцсетях.

Переход состоится официально, когда форвард прибудет в Англию со своим агентом. В ближайшие дни 23-летний игрок пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с "красными".

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.