Манчестер Юнайтед в пролете: ПСВ объявил о переходе Гакпо в Ливерпуль

Талантливый форвард из Нидерландов продолжит карьеру в стане мерсисайдцев.

Ливерпуль достиг договоренности с ПСВ касаемо трансфера нападающего Коди Гакпо. Об этом нидерландский клуб объявил в соцсетях.

Переход состоится официально, когда форвард прибудет в Англию со своим агентом. В ближайшие дни 23-летний игрок пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с "красными".

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer. — PSV (@PSV) December 26, 2022

Предварительно, сумма трансфера составит 37 миллионов фунтов. На нидерландца также претендовал Манчестер Юнайтед, однако Ливерпуль сумел за кратчайшие сроки договориться о переходе.

В текущем сезоне Гакпо провел за ПСВ 24 матча, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль намерен избавиться от своего вратаря.