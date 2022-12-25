Ливерпуль намерен избавиться от своего вратаря
Время испанца в стане "мерсисайдцев" подходит к концу.
Мерсисайдский Ливерпуль по завершению сезона покинет один из ветеранов команды.
35-летний Адриан сан Мигель не станет продлевать контракт с "красными", который летом подойдет к концу.
Вместо сан Мигеля в качестве бэкапа Алиссона будет выступать молодый ирландец Куивин Келлехер, которому больше доверяет Клопп.
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В текущем сезоне Адриан вышел на поле лишь раз - в суперкубке Англии, где Ливерпуль переиграл Манчестер Сити со счетом 3-1.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает испанского стража ворота в 1 миллион евро.