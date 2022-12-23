Ливерпуль готовится зимой усилить атакующую линию игроком Аякса

Убедительные выступления игрока в этом сезоне и на чемпионате мира могут гарантировать ему переход в ТОП-клуб Европы.

Очередная травма Роберто Фирмино в нынешнем сезоне, из-за которой он пропустил матч кубка лиги против Манчестер Сити, вынуждает Ливерпуль обратиться к футбольному рынку.

По информации Daily Mail, на который ссылается talkSPORT, "красные" готовятся сделать предложение Аяксу по трансферу атакующего хавбека Мохаммеда Кудуса.

Отмечается, что сам Мохаммед заинтересован в смене клубной прописки. В нынешнем сезоне 22-летний игрок провел 21 матч во всех турнирах, отметившись 10 голами и 2 ассистами.

В составе сборной Ганы Кудус выступил на чемпионате мира в Катаре, выйдя в старте во всех трех играх группового этапа. В матче против Южной Кореи его дубль принес "черным звездам" единственную победу и очки на турнира.

Согласно Tramsfermarkt, Мохаммед Кудус оценивается в 20 миллионов евро. Его контракт с Аяксом рассчитан до лета 2025 года.

Стоит отметить, что на Transfermarkt произошла смена в лидерстве среди самых дорогих футболистов мира.