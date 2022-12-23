Мбаппе стал самым дорогим игроком по версии Transfermarkt

После завершения чемпионата мира в Катаре популярный немецкий сайт Transfermarkt обновил ценники многих игроков. Теперь самым дорогим игроком планеты стал француз Килиан Мбаппе.

Нападающий ПСЖ подорожал на 20 млн евро до 180 млн, что позволило французу обойти в рейтинге Эрлинга Холанда, который стоит 170 млн евро. Поскольку Норвегия не участвовала в ЧМ-2022, то цена игрока Манчестер Сити не изменилась.

Чемпионат мира позволил многим игрокам продемонстрировать свои навыки, которые оценили топ-клубы и Transfermarkt. По 10-20 млн в цене подняли Амрабат, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Йошко Гвардиол, Коди Гакпо, Джуд Беллингем и многие другие молодые футболисты.

Топ-10 самых дорогих футболистов по версии Transfermarkt: