Мбаппе стал самым дорогим игроком по версии Transfermarkt
Чемпионат мира внес свою лепту.
После завершения чемпионата мира в Катаре популярный немецкий сайт Transfermarkt обновил ценники многих игроков. Теперь самым дорогим игроком планеты стал француз Килиан Мбаппе.
Нападающий ПСЖ подорожал на 20 млн евро до 180 млн, что позволило французу обойти в рейтинге Эрлинга Холанда, который стоит 170 млн евро. Поскольку Норвегия не участвовала в ЧМ-2022, то цена игрока Манчестер Сити не изменилась.
Чемпионат мира позволил многим игрокам продемонстрировать свои навыки, которые оценили топ-клубы и Transfermarkt. По 10-20 млн в цене подняли Амрабат, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Йошко Гвардиол, Коди Гакпо, Джуд Беллингем и многие другие молодые футболисты.
Топ-10 самых дорогих футболистов по версии Transfermarkt:
- Килиан Мбаппе (ПСЖ / Франция) – 180 млн евро
- Эрлинг Голланд (Манчестер Сити / Норвегия) – 170 млн евро
- Винисиус Жуниор (Реал / Бразилия) – 120 млн евро
- Джуд Беллингем (Боруссия Дортмунд / Англия) – 110 млн евро
- Фил Фоден (Манчестер Сити / Англия) – 110 млн евро
- Педри (Барселона / Испания) – 100 млн евро
- Джамал Мусиала (Бавария / Германия) – 100 млн евро
- Букайо Сака (Арсенал / Англия) – 100 млн евро
- Федерико Вальверде (Реал / Уругвай) – 100 млн евро
- Гави (Барселона / Испания) – 90 млн евро