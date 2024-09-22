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Звезде Лиги 1 придется перенести операцию на сердце

Кевин Дансо должен быть благодарен Роме.
Сегодня, 16:10
Кевин Дансо / Getty Images
Кевин Дансо / Getty Images

Защитник Ланса Кевин Дансо должен будет пройти через сложную операцию, пишет Kleine Zeitung.

26-летний австриец хорошо зарекомендовал себя во Франции и обратил на себя внимание европейских клубов. Ближе всего к трансферу этим летом была Рома.

Итальянцы согласовали трансфер за 25 млн евро, однако во время медобследования были обнаружены проблемы с сердцем, и Рома сразу вышла из сделки.

Несмотря на то, что Ланс все отрицал, Дансо пропустил старт сезона, а сейчас издание утверждает, что у австрийца действительно обнаружили проблемы и вскоре ему предстоит операция.

Ранее также Дженоа показала Малиновского после операции.

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