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Тен Хаг расхвалил Онана: Теперь мы видим, какой он вратарь

Тренер оценил игру камерунца в матче АПЛ.
Сегодня, 16:40
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Манчестер Юнайтед сыграл в нулевую ничью с Кристал Пелас в матче английской Премьер-лиги.

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Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг оценил голкиперов обеих команд, похвалив Онана, которого много критикуют:

"Вратарю очень трудно быть рядом в тот момент, когда ты нужен. Особенно как Дин Хендерсон, который также сыграл очень хорошую игру (бывший голкипер МЮ, который теперь играет за Пелес- прим.).

Сколько мячей он остановил? Он в ритме, но Андре должен ждать, сосредотачиваться. В нужный момент ему нужно быть на месте, он был блестящим.

Теперь мы все видим, какой он хороший вратарь. Его реакция так хороша, он так быстр, и мы увидели это во время сейва во втором тайме", - сказал тен Хаг.

Напомним, следующий матч подопечные Тэн Хага проведут против Твенте в первом туре группового этапа Лиги Европы.

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