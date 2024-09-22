Защитник Динамо очертил задачу киевлян на матч против Лацио в Лиге Европы

Уже в следующую среду, 25 сентября, киевское Динамо стартует в новом розыгрыше основного этапа Лиги Европы матчем против римского Лацио.

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Защитник "бело-синих" Тарас Михавко поделился ожиданиями под предстоящий матч, озвучив амбициозную задачу киевлян:

"Это команда топ-уровня, которая представляет Серию А. Мы будем настраиваться на этот поединок по-максимуму".

Будем стараться набрать очки. Задача одна - выиграть в этой встрече", - цитирует защитника Sport Arena.

Напомним, матч Динамо – Лацио, который будет номинально домашним для киевлян, состоится в среду, 25 сентября. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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