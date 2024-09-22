Динамо - Лацио: прогноз на матч Лиги Европы 25.09.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в еврокубковом матче между украинской и итальянской командами.

В среду, 25 сентября, киевское Динамо стартует в основной стадии обновленной Лиги Европы.

Первым из восьми запланированных соперников "бело-синих" на этапе лиги еврокубкового турнира станет итальянский Лацио.

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Матч Динамо - Лацио состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Динамо - Лацио

В предстоящем поединке эксперты отдают предпочтение итальянской команде, считая ее фаворитом в противостоянии с украинским соперником.

Источник: ФК Динамо Киев

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Лацио

Победа Динамо - 3.75

- 3.75 Ничья - 3.50

- 3.50 Победа Лацио - 2.08

Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и Лацио забьют, составляет 1.72, а на противоположный результат - 2.03.

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Статистика противостояния Динамо и Лацио

В своей истории Динамо и Лацио провели между собой на международной арене четыре матча. По итогам этих очных встреч статистика в данный момент в пользу "бьянкочелести".

Источник: Getty Images

Украинская и итальянская команды встречались в группе Лиги чемпионов сезона-1999/2000, и тогда дважды выиграли "орлы" - 2:1 и 1:0. Также римляне прошли киевлян по сумме двух матчей в 1/8 финала еще старой Лиги Европы в сезоне-2017/2018 - 2:2, 2:0.

Динамо - Лацио

0 Победы 3

1 Ничьи 1

3 Голы 7

Динамо на основном этапе Лиги Европы также сыграет против Хоффенхайма, Ромы, Ференцвароша, Виктории Пльзень, Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.

Лацио на стадии лиги еврокубка еще встретится с Ниццой, Твенте, Порту, Лудогорцем, Аяксом, Реал Сосьедадом и Брагой.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Лацио.

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