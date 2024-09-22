Динамо - Лацио: прогноз на матч Лиги Европы 25.09.2024
В среду, 25 сентября, киевское Динамо стартует в основной стадии обновленной Лиги Европы.
Первым из восьми запланированных соперников "бело-синих" на этапе лиги еврокубкового турнира станет итальянский Лацио.
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Матч Динамо - Лацио состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Динамо - Лацио
В предстоящем поединке эксперты отдают предпочтение итальянской команде, считая ее фаворитом в противостоянии с украинским соперником.
Прогноз букмекеров на матч Динамо - Лацио
- Победа Динамо - 3.75
- Ничья - 3.50
- Победа Лацио - 2.08
Коэффициент на то, что обе команды в противостоянии Динамо и Лацио забьют, составляет 1.72, а на противоположный результат - 2.03.
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Статистика противостояния Динамо и Лацио
В своей истории Динамо и Лацио провели между собой на международной арене четыре матча. По итогам этих очных встреч статистика в данный момент в пользу "бьянкочелести".
Украинская и итальянская команды встречались в группе Лиги чемпионов сезона-1999/2000, и тогда дважды выиграли "орлы" - 2:1 и 1:0. Также римляне прошли киевлян по сумме двух матчей в 1/8 финала еще старой Лиги Европы в сезоне-2017/2018 - 2:2, 2:0.
Динамо - Лацио
0 Победы 3
1 Ничьи 1
3 Голы 7
Динамо на основном этапе Лиги Европы также сыграет против Хоффенхайма, Ромы, Ференцвароша, Виктории Пльзень, Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.
Лацио на стадии лиги еврокубка еще встретится с Ниццой, Твенте, Порту, Лудогорцем, Аяксом, Реал Сосьедадом и Брагой.
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Лацио.
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