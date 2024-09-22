Динамо - Лацио: где смотреть матч Лиги Европы 25.09.2024
В среду, 25 сентября, киевское Динамо начнет свои выступления в основной стадии реформированной Лиги Европы.
Соперником команды Александра Шовковского в первом туре еврокубкового турнира будет римский Лацио.
Матч Динамо - Лацио будет сыгран в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Где и когда смотреть матч Динамо - Лацио
На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Динамо - Лацио, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 25 сентября в 22:00 по киевскому времени.
Кроме того, в Украине поединок между украинской и итальянской командами в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
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Где состоится матч Динамо - Лацио
Будущий матч с Лацио будет для Динамо номинально домашним, поскольку из-за полномасштабной войны россии против Украины киевская команда не может проводить поединки на своем поле и вынуждена играть за границей.
Киевляне примут римлян в немецком Гамбурге. Матч состоится на арене Фолькспаркштадион, которая является домашней для футбольного клуба Гамбург, а также здесь свои поединки играла сборная Германии.
Этот стадион принимал матчи чемпионата мира 1974 года, чемпионата Европы 1988 года, ЧМ-2006 и недавнего Евро-2024. В прошлом сезоне здесь также проводил свои еврокубковые поединки еще один представитель Украины - донецкий Шахтер.
Вместимость стадиона, где состоится матч Динамо - Лацио, составляет 51 тысяча зрителей на международных поединках.
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Динамо - Лацио.
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