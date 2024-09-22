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Динамо - Лацио: где смотреть матч Лиги Европы 25.09.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся на основном этапе Лиги Европы-2024/25.
Сегодня, 15:30
Динамо - Лацио: где смотреть матч / Getty Images
Динамо - Лацио: где смотреть матч / Getty Images

В среду, 25 сентября, киевское Динамо начнет свои выступления в основной стадии реформированной Лиги Европы.

Соперником команды Александра Шовковского в первом туре еврокубкового турнира будет римский Лацио.

Матч Динамо - Лацио будет сыгран в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Источник: ФК Динамо Киев

Где и когда смотреть матч Динамо - Лацио

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция матча Динамо - Лацио, где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Матч начнется 25 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, в Украине поединок между украинской и итальянской командами в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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Где состоится матч Динамо - Лацио

Будущий матч с Лацио будет для Динамо номинально домашним, поскольку из-за полномасштабной войны россии против Украины киевская команда не может проводить поединки на своем поле и вынуждена играть за границей.

Источник: Getty Images

Киевляне примут римлян в немецком Гамбурге. Матч состоится на арене Фолькспаркштадион, которая является домашней для футбольного клуба Гамбург, а также здесь свои поединки играла сборная Германии.

Этот стадион принимал матчи чемпионата мира 1974 года, чемпионата Европы 1988 года, ЧМ-2006 и недавнего Евро-2024. В прошлом сезоне здесь также проводил свои еврокубковые поединки еще один представитель Украины - донецкий Шахтер.

Вместимость стадиона, где состоится матч Динамо - Лацио, составляет 51 тысяча зрителей на международных поединках.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на матч Динамо - Лацио.

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