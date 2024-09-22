Динамо - Лацио: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 25.09.2024

В среду, 25 сентября, киевское Динамо начнет свой путь в основной стадии обновленной Лиги Европы сезона-2024/25.

В первом туре на этапе лиги реформированного еврокубка соперником "бело-синих" станет римский Лацио.

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Матч Динамо - Лацио будет сыгран в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Лацио

Трансляция матча Динамо - Лацио будет доступна в этой новости 25 сентября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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В своей истории Динамо и Лацио провели между собой четыре матча, три из которых выиграли римляне, а один поединок завершился вничью. "Орлы" дважды обыграли киевлян в группе Лиги чемпионов сезона-1999/2000 - 2:1 и 1:0, а также одолели их по сумме двух поединков в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2017/2018 - 2:2, 2:0.

Источник: Getty Images

Динамо на основном этапе Лиги Европы также сыграет против Хоффенхайма, Ромы, Ференцвароша, Виктории Пльзень, Реал Сосьедада, Галатасарая и РФШ.

Лацио на стадии лиги еврокубка еще встретится с Ниццой, Твенте, Порту, Лудогорцем, Аяксом, Реал Сосьедадом и Брагой.

Напомним, что на ISPORT доступен прогноз на матч Динамо - Лацио.

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