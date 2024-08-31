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Динамо опубликовало расписание своих матчей основного этапа Лиги Европы

Киевляне, как и все остальные клубы, сыграют 8 матчей.
Вчера, 22:59
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

Динамо Киев опубликовало расписание своих восьми матчей основного раунда Лиги Европы.

«Бело-синие» начнут свой путь матчем против Лацио 25 сентября, а закончат поединком против РФШ 30 января.

Расписание матчей Динамо в Лиге Европы

  • 25 сентября, Динамо - Лацио
  • 3 октября, Хоффенхайм - Динамо
  • 24 октября, Рома - Динамо
  • 7 ноября, Динамо - Ференцварош 
  • 28 ноября, Динамо - Виктория Пльзень
  • 12 декабря, Реал Сосьедад - Динамо
  • 21 января, Галатасарай - Динамо
  • 30 января, Динамо - РФШ

Напомним, ранее стало известно расписание матчей Шахтера в ЛЧ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы динамо

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