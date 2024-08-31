Динамо опубликовало расписание своих матчей основного этапа Лиги Европы
Киевляне, как и все остальные клубы, сыграют 8 матчей.
Динамо Киев опубликовало расписание своих восьми матчей основного раунда Лиги Европы.
«Бело-синие» начнут свой путь матчем против Лацио 25 сентября, а закончат поединком против РФШ 30 января.
Расписание матчей Динамо в Лиге Европы
- 25 сентября, Динамо - Лацио
- 3 октября, Хоффенхайм - Динамо
- 24 октября, Рома - Динамо
- 7 ноября, Динамо - Ференцварош
- 28 ноября, Динамо - Виктория Пльзень
- 12 декабря, Реал Сосьедад - Динамо
- 21 января, Галатасарай - Динамо
- 30 января, Динамо - РФШ
Напомним, ранее стало известно расписание матчей Шахтера в ЛЧ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!