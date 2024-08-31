Динамо опубликовало расписание своих матчей основного этапа Лиги Европы

Киевляне, как и все остальные клубы, сыграют 8 матчей.

Динамо Киев опубликовало расписание своих восьми матчей основного раунда Лиги Европы.

«Бело-синие» начнут свой путь матчем против Лацио 25 сентября, а закончат поединком против РФШ 30 января.

Расписание матчей Динамо в Лиге Европы

25 сентября, Динамо - Лацио

3 октября, Хоффенхайм - Динамо

24 октября, Рома - Динамо

7 ноября, Динамо - Ференцварош

28 ноября, Динамо - Виктория Пльзень

12 декабря, Реал Сосьедад - Динамо

21 января, Галатасарай - Динамо

30 января, Динамо - РФШ

Напомним, ранее стало известно расписание матчей Шахтера в ЛЧ.

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