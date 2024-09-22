Фонсека заговорил об отставке: Я всегда чувствовал доверие Милана к моей работе

Итальянский Милан начал начинать сезон под руководством Паулу Фонсека. Была информация, что коуч покинет свой пост в случае неудачи в противостоянии с Интером в Серии А.

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Португалец поделился ожиданиями от миланского дерби, оценив свои перспективы во главе Милана:

"Для нас это важный и сложный матч. Мы будем играть против очень хорошей команды, но мы должны мыслить положительно: победа будет означать много. Мы готовились к матчу учитывая нашего соперника, который сильный, но мы хотим играть по нашим принципам.

Пока есть разочарование, но также есть желание выйти из этой ситуации. Я верю в команду. В последние несколько дней они трудились фантастически. Во время трансферного окна пришли сильные игроки, у нас есть лидеры, но мы все еще не сильны как команда. Нам нужно время, но я не ищу оправданий.

Я всегда чувствовал доверие клуба к моей работе. Ибрагимович всегда на позитиве, он всегда рядом, и мы много общаемся", – заявил Фонсека.

Напомним, матч между Миланом и Интером состоится сегодня, 22 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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